На КПВВ Донетчины появятся мобильные ЦПАУ

На КПВВ в Донецкой области определяют места для размещения мобильных центров предоставления административных услуг. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Сообщается, что вопросы улучшения условий пересечения линии разграничения и создания достойных условий получения административных услуг гражданами, проживающими на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, обсудили во время визита заместителя председателя ДонОГА Вадима Филашкина, и представителей облгосадминистрации и международных организаций на КПВВ «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово».

Общим проектом украинской власти и международных организаций предусматривается улучшение санитарных условий и условий в сфере безопасности для граждан на КПВВ, а также приобретение и размещение мобильных центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Мобильные ЦПАУ закупят международные доноры и передадут на баланс объединенных территориальных громад. Они будут обслуживать как жителей громад, так и жителей неподконтрольных территорий.

«Мобильные ЦПАУ будут работать на КПВВ несколько дней в неделю и предоставлять максимальное количество сервисов гражданам. Сейчас нашей главной задачей является определение мест их расположения, соответствующих требованиям безопасности и потребностям маломобильных групп населения», – заявил Вадим Филашкин.

Также сообщается, что по инициативе вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в области также стартует пилотный проект по созданию на КПВВ сервисных центров, которые объединяют центр предоставления административных услуг, аптеку, магазин, банковское отделение, отделение почтовой связи. Первый сервисный центр должен появиться на КПВВ «Новотроицкое», со временем они должны заменить мобильные ЦПАУ, которые будут оказывать услуги жителям сел Донецкой области. Проект по созданию сервисных центров также будет финансироваться за счет международных доноров.