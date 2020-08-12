Дежурил возле горсовета: В Краматорске задержали бывшего участника НВФ

В Краматорске пограничники из состава Объединенных сил выявили бывшего участника незаконных вооруженных формирований. Местный 32-летний житель скрывал свою причастность к НВФ, теперь ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«В ходе проверки полученной информации установлено, что в 2014 году этот гражданин проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверки документов на блокпосту, расположенном у здания Краматорского городского совета, где в то время располагалось руководство террористических группировок», – говорится в сообщении.

По данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.