Ехали с выключенными фарами: На Донетчине в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

В ДТП в Бахмуте (Донецкая обл.) пострадали двое несовершеннолетних. Авария произошла во вторник, 11 августа, на ул. Горького. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошла авария, в результате которой пострадал водитель скутера и его пассажирка.

«Полицейские предварительно установили, что 37-летний житель Бахмута, управляя автомобилем, столкнулся со скутером, под управлением 17-летнего парня. Так как последний ехал с выключенными фарами в темное время суток, водитель авто не успел остановиться. В результате столкновения водитель скутера и его 15-летняя пассажирка получили многочисленные травмы и были госпитализирован в городскую больницу», – говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.