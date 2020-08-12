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Стоимость более 400 тысяч: Через КПВВ «Станица Луганская» пытались переправить в «ЛНР» смартфоны

12.08.20 14:26
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» женщина пыталась переместить на неподконтрольную правительству территорию партию смартфонов на общую сумму более 400 тыс. грн. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Во время проверки, в ходе реализации оперативной информации, предоставленной оперативными сотрудниками Луганского пограничного отряда, пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы обнаружили пакеты с мобильными телефонами в количестве 99 штук. Общая сумма оценки гаджетов составила более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

В отношении женщины составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения ООС»).

Телефоны изъяты в установленном порядке.

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