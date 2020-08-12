Не старше 35 лет: В «ЛНР» заявили, что набирают людей для работы на КПП «Золотое»

В «ЛНР» «государственный таможенный комитет» объявил набор кандидатов для работы на пункте пропуска «Золотое». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Для обеспечения своевременного открытия и бесперебойной работы пункта пропуска "Золотое" государственным таможенным комитетом ЛНР объявлен набор кандидатов на замещение должности "инспектор таможенного поста"», – говорится в сообщении.

Среди обязательных требований к претендентам указаны возраст до 35 лет и место проживания в Брянке, Стаханове (после переименования – Кадиевка), Первомайске или Кировске (после переименования – Голубовка). Также в «ЛНР» хотят, чтобы на КПП работал человек с высшим профессиональным образованием и опытом работы, у которого есть «паспорт ЛНР» или паспорт Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине частью Луганщины действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская».