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Красный Крест направил более 45 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

12.08.20 14:39
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

На неподконтрольную украинским властям территорию по маршруту «Киев – Донецк» проследовали 3 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Гуманитарный груз предназначен гражданским лицам, проживающим на неподконтрольной территории. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Содержимое автомобилей составили стройматериалы и бытовые товары. Общий вес гумпомощи – более 45 тонн. Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, военнослужащими Донецкого пограничного отряда осуществлено оформление и пропуск грузовиков через линию разграничения в КПВВ "Новотроицкое"», – сообщили в Госпогранслужбе.

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