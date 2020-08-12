Красный Крест направил более 45 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

На неподконтрольную украинским властям территорию по маршруту «Киев – Донецк» проследовали 3 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Гуманитарный груз предназначен гражданским лицам, проживающим на неподконтрольной территории. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Содержимое автомобилей составили стройматериалы и бытовые товары. Общий вес гумпомощи – более 45 тонн. Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, военнослужащими Донецкого пограничного отряда осуществлено оформление и пропуск грузовиков через линию разграничения в КПВВ "Новотроицкое"», – сообщили в Госпогранслужбе.