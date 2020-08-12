Депутаты горсовета Дружковки обратились к Зеленскому из-за отмены выборов на Донбассе

Городской совет Дружковки (Донецкая обл.) принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за решения Центральной избирательной комиссии об отмене выборов в ряде громад Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Дружковского горсовета.

Депутаты собрались на внеочередное заседание сессии городского совета 11 августа.

«8 августа 2020 года ЦИК сделала выводы и приняла решение о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов. Мы обеспокоены этим решением, так как оно нарушает Конституцию Украины, где гарантируется местное самоуправление, верховенство права, права и свободы граждан, участие в выборах», – заявил, обращаясь к депутатам, секретарь городского совета Владимир Григоренко.

Татьяна Кулик, депутат городского совета, зачитала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к председателю ЦИК Олегу Диденко, в котором депутаты требуют прекратить «антиконституционные действия Центральной избирательной комиссии, незаконно отменившей выборы в 18 объединенных территориальных громадах, которые на подконтрольной Украине территории граничат с линией разграничения в Донецкой и Луганской областях».

Данное обращение подписали все присутствующие на сессии депутаты.

Напомним, в конце июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли организовать там подготовку и проведение местных выборов 25 октября. И 8 августа Центризбирком принял на основе этих выводов решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с принятым решением высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартановская объединенная территориальная громада). Громады делают основной акцент, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

Учитывая возмущение жителей громад, политиков, правозащитников, ЦИК обнародовала выводы ВГА Донецкой и Луганской областей, на основании которых приняла решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса.