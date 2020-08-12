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В «ДНР» трудовой стаж подтверждается показаниями свидетелей

12.08.20 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» трудовой стаж можно подтвердить показаниями свидетелей – при отсутствии и невозможности получения документов. Об этом заявила руководитель «пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова, передают местные интернет-ресурсы.

«Стаж может быть подтвержден показаниями не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной с ним работе и имеют документы о своей работе за время, за которое они подтверждают работу заявителя», – сообщила Сагайдакова.

При этом подтверждение льготного стажа показаниями свидетелей не допускается. «Для рассмотрения данного вопроса необходимо обращаться в органы ПФ», – отметила Сагайдакова.

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