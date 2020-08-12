9 игроков «Шахтера» вызвали в сборную Украины

9 игроков ФК «Шахтер» получили вызов в сборную Украины. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба клуба.

«На конец августа запланирован учебно-тренировочный сбор национальной сборной Украины. Вызов в ее расположение получили 9 футболистов "Шахтера": Андрей Пятов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес», – говорится в сообщении.

26 августа команда Андрея Шевченко соберется в Харькове и проведет подготовку к матчам Лиги наций УЕФА (3 сентября со Швейцарией и 6 сентября с Испанией).