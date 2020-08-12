Дома не были 5 месяцев: На КПВВ «Новотроицкое» живут 22 человека, которых не пускает «ДНР» (Видео)

На контрольном пункте въезда–выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) 22 жителя временно неподконтрольных территорий не могут пересечь линию соприкосновения. Люди ночуют в палатках спасателей. Домой их не пускают незаконные вооруженные формирования «ДНР».

Второй день с двумя детьми на КПВВ находится жительница Снежного Алла. Ждет пропуска со стороны неподконтрольной территории.

«Я из Снежного, у меня там ребенок. Позвонили мне, что ребенок заболел, и надо срочно вернуться туда», – говорит Алла.

Пенсионер Николай здесь ждет пропуска две недели, сам из Донецка. «Помогают нам выживать волонтеры, привозят нам хорошие тормозки», – рассказывает мужчина.

Большинство из тех, кто не могут пересечь линию соприкосновения, ехали к родным еще до начала карантина. Днями люди находятся на территории «серой» буферной зоны, располагаются на обочинах дороги.

«Днем мы тут, в палатку нас пускают вечером, где-то в полседьмого, а в 5 утра мы выходим сюда. Пока солнышко не перевалит, мы с этой стороны, а потом идем под те кусты», – пояснила жительница Макеевки Валентина.

Пенсионерке из Снежного Раисе вчера исполнилось 82 года. День рождения провела на КПВВ, дома не была 5 месяцев.

«Это издевательство над людьми, мне кажется. Украина пропускает, а "ДНР" – не пропускает», – сетует женщина.

В целом КПВВ «Новотроицкое» работает ежедневно с 7:00 до 20:00.

«Со стороны незаконных вооруженных формирований пропуск осуществляется не ежедневно и выборочно. То есть представители НВФ пропускают не всех, таким образом значительно сокращая пассажиропоток», – говорит Валерия Карпиленко, пресс-офицер Донецкого пограничного отряда.

Людей НВФ пропускают два раза в неделю. Те, кому не удалось пересечь линию соприкосновения, ночуют в палатках спасателей на КПВВ. Тут около 30 спальных мест.

«Люди проживают в обустроенных палатках, мы им помогаем. Чай, сахар – все это предоставляется по их потребности. Три раза в день, каждые 4 часа мы проводим дезинфекцию», – рассказал начальник караула 94 Государственной пожарно-спасательной части Александр Иванов.

По словам Валерии Карпиленко, до карантина КПВВ «Новотроицкое» пересекали в среднем от 6 до 8 тыс. человек, теперь в дни пропуска НВФ проходит всего около 300 человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA: Донбас»