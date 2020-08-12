57 километров полями: Переселенец описал путь из Киева через Россию в Донецк

Переселенцу из Донецка необходимо было в июле на пару дней прибыть в родной город для продажи квартиры. Вариант официального пересечения линии разграничения через КПВВ «Новотроицкое» ему не подходил. Во-первых, «ДНР» сейчас пускает в «республику» только по разрешительным спискам, попасть в которые достаточно проблематично и ждать ответа приходится месяц. Во-вторых, даже если бы мужчину пропустили в «ДНР», его бы там отправили на 14-дневную обсервацию в больницу. В-третьих, выпускают из «республики» сейчас тоже по спискам, а это еще 30 дней ожидания.

Поэтому переселенец вынужден был воспользоваться незаконным с точки зрения украинского законодательства маршрутом – заехать в «ДНР» через Россию, что его освобождало в «республике» от обсервации.

Мужчина, публикующийся под ником «Маньяковский», в соцсети в деталях описал свою поездку по маршруту Киев – таможенный пункт «Гоптовка» (Харьковская обл.) – Россия – Донецк.

Надо отметить, что «Маньяковский» последние 5-6 лет не был на родине, и не жаждал посещать «ДНР». Поэтому сама мысль о поездки на неподконтрольную территорию его напрягала.

Цена вопроса

– Утром следующего я перезвонил диспетчеру «перевозов». Диспетчер сам находится в Донецке, и собирает заказы с той стороны. Всю систему я вам, конечно, не расскажу, но участвует в этой операции минимум 10 человек на каждой стороне территорий.

Диспетчер Максим (назовем его так) подтвердил, что проезд возможен, но есть условия – их всего два:

необходимо наличие загранпаспорта Украины. Как оказалось, он необходим только в одном месте – только на первом проходе границы Украина-Россия;

наличие прописки на оккупированной территории.

Ну и наличие денег за оплату услуг. На тот момент расценки для поездки из Киева были такие: 800 грн + 6000 рублей (2500 грн по курсу валют в «ДНР», – ред.). Скажу сразу, сейчас уже на 1000 рублей (417 грн) меньше. Цены упали в связи с тем, что заполняемость машин резко возросла после рекламы в соцсетях.

Максим принял заказ, и сказал ожидать звонка. Заказ я делал в пятницу, думал поехать в субботу или в воскресенье, но увы на эти дни мест не было.

В субботу мне перезвонила девушка Танечка, сказала, что от Максима. Она повторила все тоже самое что и он.

Выезд назначался в 6 утра понедельника от жд-вокзала Киева. Мне сказали цвет и номер машины.

Поехали

– В 5:30 я был на вокзале. Без труда нашел желтый бусик спринтер с донецкими номерами (АН). Бусик был 8-местный. Я думаю, многие понимают почему. Он занимался перевозом людей на КПВВ «Майорское». По случайности до карантина они выехали в Харьков и тут застряли.

Почему 8 мест? Потому как больше через блокпосты не пропускали, поэтому даже если у тебя было 15 мест, то провезти людей невозможно, и они убирали лишние сиденья.

Водитель и девушка на переднем сиденье оказались мужем и женой. Водитель – невзрачная личность со вставной челюстью, поэтому про него не буду рассказывать. А вот его спутница Зоя – это тот еще персонаж.

Перед самой поездкой я хотел найти отзывы об этой услуге и самих перевозках. По номеру телефона Гугл выдал пару ссылок в Фейсбук и комментарии к объявлениям о поездках. Буквально перед выездом вечером я натолкнулся на эти комментарии. Кто-то сильно ругался на Зою: мол, кричит на пассажиров, нет кондиционера, и т.д. и т.п. Сказать, что я напрягся? Да. Хотя цель была уже обозначена и наличие кондиционера меня не дратувало.

В 5:50 мы выехали от вокзала и двинули на Борисполь. С утра температура воздуха была терпимой и открытое окно у водителя приятно обдувало наши потные головы. В машине было 6 человек пассажиров, водитель и Зоя.

По ходу знакомства с пассажирами было понятно, что люди в основном ехали те, кто застрял в Украине на момент введения карантина. Правда, был один красавчег кавказец, который ехал в Горловку, чтобы просто забрать машину и выехать обратно на ней. Была еще и женщина бальзаковского возраста, которая в марте приехала к маме в Житомирскую область и так и просидела в селе, посадив картошку и собирая колорадских жуков до июля месяца. Причем эта женщина абсолютно не понимала маршрут и не имела представления – сколько ехать и на чем. Ее мама положила ей в сумку житомирские ласощи, две курочки и десятка 4 яиц. По ее словам, она думала, что к вечеру дочь будет дома. Но все только начиналось и яйца имели полное право при высокой температуре и длительности поездки превратится в цыплят.

Водитель ехал достаточно быстро. Дорога до Харьковской объездной заняла порядка 6-7 часов. Ремонт дорог в Полтавской области вносил задержку во времени.

Еще не доехав до Борисполя, Зоя неумолкая говорила по телефону, принимая новые заказы и формируя новые машины из Киева и Донецка. В 7 ей позвонил диспетчер Максим, и похоже на то, что начал ее напрягать за культуру обслуживания. Вероятно, это были отголоски отзывов на Фейсбуке.

Зоя извинилась, пыталась что-то доказывать, объяснять, что бывают неадекватные пассажиры, что тетя, которая на нее пожаловалась, просто не вошла в положение и т.д. и т.п. Очень долго шел этот разговор, в ходе которого выяснилось, что в машине просто плохо работает кондиционер и его надо заправить, но не хватает времени. (Сказать, что в машине было жарко с открытыми окнами обязательно надо. Если соберетесь ехать – просто учтите этот нюанс. Нюанс не более, так как все ехали за определенной целью и обращать внимание на духоту просто не нужно).

Зоя постоянно с кем-то говорила по телефону. Каждые 5 минут поступали новые звонки или она звонила сама. Параллельно организовывала забор тех пассажиров, которые ехали из Донецка в обратном направлении.

Останавливались в туалет, на перекур достаточно часто, что вселяло надежду, что не умрем от жары и жажды.

На Харьковской объездной мы были в 12:45. К тому времени машина, которая забирает пассажиров на границе из Донецка в Харьков уже стояла на таможне в ожидании. Проезд от Гоптовки до Харькова – 300 грн. А те, кто ехал до Киева, должны были дождаться нас, и сразу поехать на Киев.

На Харьковской объездной к нам подсели два пассажира на Донецк и новый водитель, который в дальнейшем подменил мужа Зои на этом маршруте. Так как мест в машине не хватало, то Зоя и водитель ехали еще минут 49 до границы стоя.

По мере приближения к границе Зоя начала инструктаж:

переход через таможню Украины пеший закрыт (пешее пересечение границы разрешили после 7 июля, – ред.). Поэтому необходимо сесть в муниципальный транспорт и на нем пересекать границу до въезда в терминал РФ;

на паспортном контроле Украины нельзя говорить, что ты едешь в Донецк;

говорить, что ты едешь в Донецк; показывать только загранпаспорт;

на российском входе и паспортном контроле говорить именно , что ты едешь в Донецк;

, что ты едешь в Донецк; на российской границе с Донецкой областью никто ничего не спрашивает, но если спросят – то едешь из Украины (это доказательство транзитного проезда по России, что освобождает от самоизоляции в РФ, – ред.);

на посту «ДНР» нельзя говорить, что едешь из Украины;

говорить, что едешь из Украины; загранпаспорт использовать только на выходе из Украины в РФ. Дальше он не нужен;

вещи будут копать досконально, особенно на российской таможне.

По приезду на Гоптовку Зоя напомнила, что пешего перехода украинской границы нет. Нужно ждать муниципальный транспорт. Автобус. На нем проезжаешь границу (типа ты на машине) и упираешься в ворота РФ-границы. Когда мы вышли, то стояла очередь на автобус.

Мы спросили у людей – давно ли ждут. Ответ шокировал – 2 часа уже. Но! Рядом стояло огромное количество частников, которые предлагали «пройти» границу за 15 минут без проблем, стоимость – всего 300 грн. Это на легковой машине. На бусике тоже 300 грн, но 8 человек сразу. Мы договорились за 200 грн с человека. Нас как раз было 8 на Донецк в одну машину, которая нас ждала с обратной стороны российской границы.

«Вход» в Россию

– Действительно, за 10-15 минут без досмотра мы прошли границу Украины. Казалось все не так плохо....

И тут начался адик. Прямо перед нашим носом калитка пешего перехода на российскую границу закрылась. Девчонка, которую мы подобрали на объездной Харькова, успела пройти, так как взяла такси и уехала минут на 5-10 раньше нас. Закрыли по причине пересменки врачей, которые проверяли якобы наше здоровье. На входе нет ни козырька, ни возможности купить воды (у меня осталось с полторашки грамм 500), ни лавочек, ничего! Там мы простояли около полутора-двух часов (!).

Солнце било в голову, хотелось просто сесть и попить воды. Я нашел место, где висел знак, от которого была тень размером 30 на 30 см, туда я спрятал свою голову :)

На воротах стояли бравые вояки-погранцы, которые периодически отвечали на вопросы людей, находящихся в очереди. Было много детей и пожилых людей, много и тех, кто ехал на работу в РФ. Показывали документы, вызовы на работу и прочее, делали созвоны с руководством таможни – не пропустили при нас никого.

Удивила одна дамочка, которая несмотря на возгласы просто прорвалась без очереди и стала в первых рядах. По ее словам, она опаздывала на поезд из Белгорода. Ну, да ладно.

Дальше спустя какое-то время открыли калитку и погранцы нас заставили оставить вещи перед воротами и идти на проверку к медикам. Тот еще треш. Твои вещи – среди людей, которые не успели еще отдать этим парням доки на проверку, а ты идешь метров 200 в коморку, где сидит тетя, у нее заполняешь писульку с ФИО, она тебе меряет температуру, и ты возвращаешься за вещами и дальше по пешеходному переходу идешь метров 700 до паспортного контроля.

Я когда выходил от тети, увидел старушку, то ли с внуком, то ли просто с сочувствующим парнем, но реально стало не по себе. Бабульке лет 80, она еле шла, плюс солнце, костыль и немые ноги. Стало как-то противно.

Но еще был нюанс, все заполняли у врача место, куда направляешься. Нужно было написать ФИО и название «банановой республики». В списке была графа, где все писали (90%) «ДНР» или «ЛНР». Трое из всех, кто там был в списке написали «Донецк» вместо трех букв.

Дальше, когда мы вернулись за вещами, мальчики-одуванчики дали добро на пеший переход. Каково же было мое удивление по приходу на паспортный контроль, что в очереди на тот момент находилось по крайней мере человек 50.

То есть та девушка, которая прошла 1,5 часа назад до смены врачей, была осчастливлена лишь тем, что там была тень, там был козырек, да и солнце развернулось и спряталось за деревьями. Нас пришло, ну, наверное, человек 70. Не меньше. Эти люди не все ехали в «ДНР», были и те, кто ехал в РФ. Тех, кстати, проверяли более глобально. Они писали какие-то расписки, и их проверка была более длительна. Девушка с двумя детьми минут 30 стояла у окошка с паспортистом. Надо сказать, что работало только одно окно.

Я прошел паспортный контроль часа через 2. Вся наша группа почему-то быстро прошла, когда подошла наша очередь. Дальше была формальная проверка сумок, и мы рванули на выход. Идти нужно было около километра. Прошли быстро.

От таможни – по полям

– Когда вышли из ворот таможни РФ, почему-то не увидели наши машины, которые якобы должны были нас ждать. Как оказалось, они стояли метров через 500 от ворот.

Они стояли на обратной стороне дороги возле заправки Лукойл. Естественно, мы быстрым темпом пошли к ним. Кавказец и латентный (так я про себя назвал мужичка, который ругал «ДНР», но ему нравилась Россия как таковая) рванули через дорогу к машинам с сумками.

Тут и я прославился. Рванул за ними. Не успев дойти и половину пути, услышал сирену :) Они стояли за 100 метров от нас. Это были гайцы РФ. Ну, сам дебил, переход был через 70 метров, но так как «малин» не было вообще, так как таможня не работала на въезд и выезд, то гайцы ловили именно таких лохов, как мы. Итог – штраф 500 рублей :) Если оплачиваешь в течение 20 дней, то 250. Ну и бог с ним. Все равно платить не буду :)

Нас ожидали водители двух машин. Практически через 5 минут мы отъехали.

Очень хотелось пить, но до ближайшей остановки прошел, наверное, еще час. Но мы были рады, что временно адец прекратился. Далее были остановки, перекуры, перекусы в Россоши.

Надо сказать, что водители тоже были уставшие. Они приехали за нами, привезя других из Донецка в 8-9 утра, и отдохнули совсем немного. Полтора суток в пути, думаю, то еще испытание.

На переднем сиденье в нашей машине никто не сидел, были свободные места.

Часа в 2 ночи меня отрубило. Сказывалась усталость и потраченные нервы на таможнях. Это был не сон, а, скорее, забытье.

Проснулся на очередной остановке. На указателях была надпись «Ростов-на-Дону 140 км».

Попил кофе, выкурил три сигареты. Не помогло. Только сел в машину, и опять провалился. Проснулся, когда кто-то сказал в машине, что проезжаем Чалтырь. Раньше я ездил по той дороге часто и понимал, что мы идем на Матвеев курган.

Заснул. В сонном бреду слышал, как переговариваются водители по телефону, прозевал поворот. Развернулись и заехали на какой-то мост. Заснул. Не знаю, сколько времени прошло, но проснулся от того, что один из пассажиров начал возмущаться и требовать вернуться на нормальную дорогу.

Как оказалось ясным позднее, у водителей стоят «Яндекс карты» на навигаторе, и они направили нас на короткую дорогу полями. Вы себе не можете даже представить, что это за дорога :) 57 километров полями!!! 57 километров! Я никогда не видел таких длинных полей.

В машине пыль, но надо отдать должное, дорога хоть и грунтовка, но накатана хорошо и практически без ям. Скорость была порядка 80 км в час, но реально казалось, что мы можем в темноте попасть в охранную зону границы :)))

За все время движения по полям я лишь однажды увидел огни электричества. Спустя часа полтора мы выехали на асфальтную дорогу. Вздохнули...

Через 20-30 минут были на границе в таможенном пункте Куйбышево. Или как там оно называется. Тот, что на Мариновке. Было 4:50 утра.

Вторая таможня РФ и «республиканская» Мариновка

– Впереди нас было два бусика и большой автобус Москва – Донецк. Заехали быстро. На паспортном контроле спросили – куда еду и зачем. В принципе, ничего интересного не было, за исключением того, что тетю с яйцами и курицей из Житомира очень долго опрашивали паспортисты и куда-то водили. Как она потом рассказала, им не понравилось то, что дата выдачи паспорта была то ли смазана, то ли исправлена.

С российского пункта мы выехали примерно через 20-30 минут. Кто был на Мариновке, тот помнит, что украинская таможня находится выше российской, на возвышенности.

Водитель остановился перед шлагбаумом Мариновки. Была какая-то заминка в пропуске, мы вышли на перекур. Вставало солнце.

Я отошел за бусик, и увидел этот громадный огненный диск солнца, дымку над степями и... Из моих глаз полились слезы. Это был единственный раз за всю поездку, когда я расчувствовался. Такого солнца, как у нас на Донбассе нет нигде. Я скучал по таким рассветам.

«Сонце України встає на Донбасі». Чудові слова, так воно і є і завжди буде.

Мы проехали на территорию поста. Пост обнесен забором из профильного настила, забор – как решето. Осколки повредили не только забор. Железные сваи, на которых держится крыша и козырек – словно пластилиновые. Осколки разрывали металл, как салфетки.

По территории ходили какие-то люди в форме, нас отправили на паспортный контроль. Все заняло не более 5 минут. Сумки не проверяли. Мы въехали на оккупированную территорию.

На Донецк с его траурными лентами

– Очень скоро доехали до Саур-Могилы. Жуткое зрелище. Фото не делал, не успел. Дальше – Зугрэс, Харцызск, Макеевка...

Жизнь замерла, сердце стучало все сильнее. И вроде, все как всегда, вроде – те же люди, вроде – тот же маршрут движения, только в глаза бросается провинциальная неухоженность, какие-то мотивы позднего совка, озлобленные лица людей, совдеповские машины такси.

Мы въехали в Донецк со стороны Макеевки. Горностаевская, пивзавод, ботсад.

Мы вдвоем с парнем не поехали до Крытого рынка. Вышли раньше. За 200 рублей (83 грн) таксист на убитой «копейке» довез нас на район. Запомнился таксист. Спрашивает – из Москвы что ли приехали? Мой напарник махнул головой в знак согласия. А что там Москву-то затопило или уже нормально? Ему не ответили. Он замолчал на всю оставшуюся дорогу.

Пока ехали на такси, обратил внимание, что на каждом доме, на каждом киоске, на каждом столбе висели траурные ленты (кто придумал эту их расцветку флага? но это ох*енеть). Это бесит.

Я вышел на остановке. Не хотел ехать прямо под дом. Время было 8 часов утра, люди спешили на работу. На магазинчике перед домом также висела траурная лента…