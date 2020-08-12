Пострадал полицейский: На Сумщине переселенцев из Донбасса облили зеленкой

В городе Конотоп Сумской области возле здания местной миграционной службы несколько радикально настроенных молодых людей устроили конфликт с переселенцами с временно неподконтрольных Украине территорий. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Инцидент произошел 11 августа.

«По словам активистов, у них была информация о том, что двое переселенцев в прошлом исповедовали, по их мнению, сепаратистские взгляды. Последние должны были оформить паспорта гражданина Украины в связи с вклеиванием фотографий соответствующего возраста. В ходе ссоры один из парней брызнул в лицо переселенца зеленкой, и часть жидкости попала в глаза участковому офицеру полиции», – говорится в сообщении.

В результате полицейский получил химические ожоги глаз и был госпитализирован в местную больницу.

Действия злоумышленника следователи квалифицировали как причинение телесных повреждений и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Личности участников конфликта устанавливаются.

В полиции обещают провести следственные действия, в ходе которых будут «объективно, полно и беспристрастно установлены все причины и обстоятельства происшествия».