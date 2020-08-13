Opel, Renault, Mazda: Сколько стоят машины с пробегом в Донецке (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, сколько стоят подержанные автомобили.

Дончанин побывал в одном из автосалонов Донецка, где продаются автомобили с пробегом (большинство с «регистрацией» в «ДНР»).

Автосалон, расположенный в районе «Мотеля», продает подержанные автомобили разных марок и моделей:

Renault Scenic 2003 года выпуска с объемом двигателя 1,6 – 4,9 тыс. долл.;

Opel Zafira 1999 года выпуска с двигателем 1,6 – 3,9 тыс. долл.;

Ford Mondeo, универсал, 2003 года выпуска, 1,8 – 4,400 тыс. долл.;

Honda Accord 2018 года выпуска, 1,5 турбо, коробка автомат – 17,400 тыс. долл.;

Range Rover на украинской регистрации 2008 года выпуска, 3,6 дизель – 19,5 тыс. долл.;

Renault Megane 2007 года выпуска, 1,4 – 5,2 тыс. долл.;

Nissan Primera 2006 года выпуска 1,8 – 5,5 тыс. долл.;

Mazda 5, универсал, 2006 года выпуска, 2,3, коробка автомат – 6,5 тыс. долл.

О каждой из этих машин и о ряде других «Виконста» рассказал подробно: особенности автомобиля, в каком состоянии салон, есть ли царапины, сколы и т.д.