Глава МИД рассказал, при каких условиях Украина выполнит «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Украина выполнит условия «формулы Штайнмайера», если это будет отвечать украинским государственным интересам, передает «НВ».

Он подчеркнул, что соответствующая формула является частью политического блока Минских соглашений.

«Мы сейчас занимаемся безопасностью, но готовы двигаться путем выполнения политической части Минска, безусловно, и "формула Штайнмайера" является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы нет?» – пояснил Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что часть договоренностей по безопасности является ключевой, и если она не будет соблюдена, то «перспектива для переговоров на политическом треке исчезнет».