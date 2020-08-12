Люди в негодовании: Громада Донетчины подала иск из-за отмены местных выборов (Видео)

Представители Сартанской объединенной территориальной громады (Сартана, под Мариуполем, Донецкая обл.) подали иск в Киевский апелляционный суд. Требуют отменить решение Центральной избирательной комиссии о запрете проведения выборов 25 октября в ряде громад Донецкой области.

Решение ЦИК о невозможности голосования в 18 громадах Донецкой и Луганской областей возмутило и вызвало массу негатива у представителей Сартанской ОТГ, которая тоже вошла в этот список.

«Жители этих громад в шоке, их просто лишили права голоса, они не понимают почему. Кто-то посчитал, что эти жители не должны голосовать, и что они не заслуживают того, чтобы воспользоваться своим конституционным правом. Люди готовы голосовать, местные власти готовы обеспечивать безопасность», – говорит депутат Мариупольского городского совета Кирилл Папакиця.

По этому вопросу 10 августа на сессии поселкового совета Сартаны жители и представители поселков высказались единогласно – решение о невозможности прийти проголосовать на местных выборах 25 октября незаконное и требует немедленного пересмотра.

И уже начали процесс обжалования постановления ЦИК – 11 августа в Киевский апелляционный суд подал иск Кирилл Папакиця – он депутат Мариупольского городского совета, но является избирателем и жителем поселка Сартана.

«Мы подаем иск о признании противоправным и об отмене Постановления ЦИК № 161, которое запрещает выборы в местные советы на территории громад Донецкой области. Мы будем добиваться скорейшего рассмотрения этого иска, потому что люди в негодовании», – отметил он.

Есть поддержка и в Верховной Раде – народные депутаты 10 августа зарегистрировали законопроект №3 976, предусматривающий разрешение голосовать громадам, оказавшимся в списке запрещенных.

«Этим законопроектом мы хотим принудить ЦИК выполнить свои функции – организовать выборы. Мы надеемся, что депутатами Верховной Рады этот законопроект будет поддержан. Если это не произойдет, то Мариупольский районный совет будет представлен не в полном объеме, не будет выполнено требование децентрализации, не будет нормального управления громадами», – считает народный депутат из Мариуполя Сергей Магера.

Представители громад надеются обратить внимание властей на острый вопрос. Жители должны иметь возможность прийти на избирательные участки и воспользоваться своим конституционным правом – выбрать местную власть на следующую каденцию.

Напомним, ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли в регионах провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана, Дружковка). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

Учитывая общественное возмущение, ЦИК обнародовала выводы ВГА Донецкой и Луганской областей, на основании которых приняла свое решение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»