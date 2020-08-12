Кабмин распределил 1,1 миллиарда гривен на области, которые приняли больше всего переселенцев

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 12 августа, перераспределил более 1 млрд грн государственной субвенции на области, которые приняли наибольшее количество переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Средства в сумме 1,1 млрд грн будут распределены местным бюджетам на реализацию 243 проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины на 2020 год.

Как сообщается, программа ориентирована прежде всего на области, которые приняли наибольшее количество переселенцев, поэтому средства большей частью будут направлены на местные бюджеты в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Одесской и Полтавской областях.

«Чрезвычайно важно, что этим постановлением правительство поддерживает, в первую очередь, восточные регионы страны. Ведь это даст возможность продолжить эффективную реализацию проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и решение вопросов внутренне перемещенных лиц. Средства будут распределены на реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры: учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественных центров, центров предоставления административных услуг и тому подобное», – прокомментировал решение правительства министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.