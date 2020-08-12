Для Конституции: Кравчук пояснил, зачем нужно изменить понятие «особый статус» Донбасса

Необходимо заменить формулировку «особый статус» Донбасса на «особый режим административного управления», что будет соответствовать законодательству Украины. Такое предложение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

Он отметил, что необходимо определить реальный статус ныне неподконтрольных Украине территорий. «Сейчас говорится, что надо "особый статус". Так, во всяком случае, сформулировано в документах в рамках минской Трехсторонней группы. Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" ввести другие понятия. В частности, я так вижу. И в законе Украины – который готовится и уже почти готов, касающийся войны на Донбассе и мира на Донбассе – мы просим учесть формулировку "особый режим административного управления". Это соответствует реформам, которые проводятся в Украине по местному самоуправлению, и нашим законам, которые уже приняты», – сказал Кравчук.

Он добавил, что сейчас формулировку «особый статус» не провести в Конституцию Украины, «как это иногда звучит со стороны России». «Это сейчас нереально. Давайте будет откровенны – мы не найдем 300 голосов [в Верховной Раде], чтобы проголосовали за эту позицию», – пояснил глава украинской делегации.

Поэтому новая формулировка была бы выходом из положения. «Надо искать такую позицию, которая соответствует интересам, но не ставит Украину в положение невыполнения. Не потому что мы не имеем такого желания. Мы – демократическое государство, есть мнения массы людей. И парламент не может механически проголосовать. Есть фракции, которые имеют другую точку зрения», – заключил Кравчук.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук анонсировал, что вместо «особого статуса» будет предлагать для неподконтрольных Украине территорий особую систему местного самоуправления. Речь, прежде всего, об экономических и социальных свободах, но не политических.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»