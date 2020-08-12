«Большая стройка»: На Луганщине начали ремонтировать 50-летний мост

В Новоайдаре (Луганская обл.) в рамках национального проекта «Большая стройка» начались ремонтные работы на мосту, который был введен в эксплуатацию в 1971 году. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

За около 50 лет мост претерпел существенные повреждения: в частности, под мостом разрушены подфермники, регеля, разрушен слой бетона, заржавела арматура. Движение по мосту было ограничено по тоннажу.

Восстановлением моста через реку Айдар на км 42+533 автомобильной дороги государственного значения Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар занимается подрядная организация ООО «Мостстройком» (г. Днепр).

Общая длина моста – 210 м. Общая ширина – 10,8 м.

Как сообщается, дорожники придерживаются графика проведения ремонта. Сейчас работы организованы в двухсменном режиме. Во время ремонта дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне.

Согласно условиям тендера, введение Новоайдарского моста в эксплуатацию запланировано до конца текущего года. Также до конца года планируется обустройство освещения моста, установка ограждения и дорожных знаков.