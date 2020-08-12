Результат – через 10 дней: В ПФУ рассказали, как оформить пенсию в онлайн режиме (Видео)

Уже месяц граждане могут оформить пенсию в онлайн-режиме. С 1 июля Пенсионный фонд Украины ввел новый сервис – автоматическое назначение пенсий. Теперь нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы ПФУ. Пенсия начисляется в течение 10 дней, результаты можно увидеть в своем личном кабинете.

«С 1 июля этого года Пенсионный фонд Украины ввел сервисы – электронная трудовая книжка и автоматическое назначение пенсии. Этот сервис позволяет назначить пенсию вообще без посещения ПФУ. Для этого нужно отсканировать свою трудовую книжку, паспорт, ИНН и дополнительные документы (диплом об обучении или свидетельство о рождении ребенка) и подать средствами веб-портала в Пенсионный фонд страны», – поясняет Ирина Кравец, заместитель начальника Мариупольского объединенного управления ПФУ Донецкой области

Воспользоваться новым электронным сервисом можно в личном кабинете на Портале электронных услуг ПФУ. Нужно выбрать раздел «Анкета-заявление для автоназначения пенсии», в котором заполнить анкету и прикрепить необходимые документы.

«Самые главные преимущества – все прозрачно, нет необходимости тратить свое свободное время. Есть аналогичное приложение, которое можно установить на мобильный телефон – здесь можно обращаться в Пенсионный фонд круглосуточно, в любой день. За консультациями специалистов ПФУ по работе с сервисом также можно обратиться средствами скайп-связи или по телефонам горячих линий. Наши специалисты дадут квалифицированный ответ на вопрос о порядке и приеме этих документов», – добавила Кравец.

С 1 июля возможностью онлайн-оформления пенсии воспользовались, например, более 200 жителей Мариуполя.

Напомним, что ранее в ПФУ рассказали о преимуществах электронной трудовой книжки и как ее оформить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»