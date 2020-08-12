Продукты и лекарства: При облгосадминистрациях работают телефоны помощи (Контакты)

При областных облгосадминистрациях на период карантина действуют телефонные «горячие линии», по которым за помощью могут обратиться переселенцы, пожилые люди, лица с инвалидностью. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

«Для людей, которые в осложненных условиях карантина не в состоянии обеспечить себя необходимыми лекарствами, продуктами, средствами личной гигиены и дезинфицирующими средствами, работают "горячие линии" областных государственных администраций», – отметили направления помощи в ведомстве.