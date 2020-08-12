Продукты и лекарства: При облгосадминистрациях работают телефоны помощи (Контакты)

При областных облгосадминистрациях на период карантина действуют телефонные «горячие линии», по которым за помощью могут обратиться переселенцы, пожилые люди, лица с инвалидностью. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
«Для людей, которые в осложненных условиях карантина не в состоянии обеспечить себя необходимыми лекарствами, продуктами, средствами личной гигиены и дезинфицирующими средствами, работают "горячие линии" областных государственных администраций», – отметили направления помощи в ведомстве.
Область
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Контактний номер
Графік роботи
Вінницька
0800216433
цілодобово
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Волинська
0332778139
цілодобово
Дніпропетровська
0800500474
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цілодобово
Донецька
0800507506
у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 (у п’ятницю – до 17:00)
0626442164
0626420473
цілодобово
0668001392
Житомирська
0412474750
у робочі дні з 9:00 до 18:00
0412474710
Закарпатська
0312696021
щодня з 9:00 до 17:30 (COVID-19)
08005027080
щовівторка з 17:00 до 18:00 (карантинні заходи)
0312696115
у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 (у п’ятницю – до 17:00)
Запорізька
0800503508
цілодобово
Івано-Франківська
0995448332
цілодобово
Київська
0962956787
з 9:00 до 18:00
0509754496
Кіровоградська
0800500238
з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00
Луганська
0800505107
у робочі дні з 8:00 до 17:00
0958242143
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0962985100
цілодобово
Львівська
0322601918
з понеділка по четвер 9:00 – 18:00, п'ятниця 9:00 – 16:45, обідня перерва 13:00 – 14:00
Миколаївська
0800502191
у робочі дні з 8:00 до 17:00
Одеська
0504901731
цілодобово
0504901613
Полтавська
0800505032
цілодобово (COVID-19)
0800500620
з 9:00 до 18:00 (соцзахист)
Рівненська
0800500078
цілодобово
Сумська
0800301501
у робочі дні з 08:00 до 18:00
0542663377
0542779955
понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00 (перерва – з 12:00 до 13:00) (соцзахист)
Тернопільська
0677206556
у робочі дні з 8:00 до 18:00
0352522613
Харківська
0577050469
у робочі дні з 9:00 до 18:00
Херсонська
цілодобово
0552490291
Хмельницька
0382699179
цілодобово
Черкаська
0800508876
цілодобово
0678093154
0504201356
Чернівецька
0660849313
цілодобово
0992249661
0984966202
Чернігівська
0800502349
у робочі дні з 8:00 до 17:00
м. Київ
1551
стаціонарного та мобільного цілодобово
0442057337
з міжміського телефону цілодобово