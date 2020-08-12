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Продукты и лекарства: При облгосадминистрациях работают телефоны помощи (Контакты)

12.08.20 18:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

При областных облгосадминистрациях на период карантина действуют телефонные «горячие линии», по которым за помощью могут обратиться переселенцы, пожилые люди, лица с инвалидностью. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

«Для людей, которые в осложненных условиях карантина не в состоянии обеспечить себя необходимыми лекарствами, продуктами, средствами личной гигиены и дезинфицирующими средствами, работают "горячие линии" областных государственных администраций», – отметили направления помощи в ведомстве.

Область

Контактний номер

Графік роботи

Вінницька

0800216433

цілодобово

Волинська

0332778139

цілодобово

Дніпропетровська

0800500474

цілодобово

Донецька

0800507506

у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 (у п’ятницю – до 17:00)

0626442164

0626420473

цілодобово

0668001392

Житомирська

0412474750

у робочі дні з 9:00 до 18:00

0412474710

Закарпатська

0312696021

щодня з 9:00 до 17:30 (COVID-19)

08005027080

щовівторка з 17:00 до 18:00 (карантинні заходи)

0312696115

у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 (у п’ятницю – до 17:00)

Запорізька

0800503508

цілодобово

Івано-Франківська

0995448332

цілодобово

Київська

0962956787

з 9:00 до 18:00

0509754496

Кіровоградська

0800500238

з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00

Луганська

0800505107

у робочі дні з 8:00 до 17:00

0958242143

у робочі дні з 09:00 до 18:00

0962985100

цілодобово

Львівська

0322601918

з понеділка по четвер 9:00 – 18:00, п'ятниця 9:00 – 16:45, обідня перерва 13:00 – 14:00

Миколаївська

0800502191

у робочі дні з 8:00 до 17:00

Одеська

0504901731

цілодобово

0504901613

Полтавська

0800505032

цілодобово (COVID-19)

0800500620

з 9:00 до 18:00 (соцзахист)

Рівненська

0800500078

цілодобово

Сумська

0800301501

у робочі дні з 08:00 до 18:00

0542663377

0542779955

понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00 (перерва – з 12:00 до 13:00) (соцзахист)

Тернопільська

0677206556

у робочі дні з 8:00 до 18:00

0352522613

Харківська

0577050469

у робочі дні з 9:00 до 18:00

Херсонська

цілодобово

0552490291

Хмельницька

0382699179

цілодобово

Черкаська

0800508876

цілодобово

0678093154

0504201356

Чернівецька

0660849313

цілодобово

0992249661

0984966202

Чернігівська

0800502349

у робочі дні з 8:00 до 17:00

м. Київ

1551

стаціонарного та мобільного цілодобово

0442057337

з міжміського телефону цілодобово

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