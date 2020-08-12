Кабмин поддержал замену паспортов-книжечек на пластиковые карты: Когда и кому менять

Сегодня, 12 августа, правительство на очередном заседании поддержало проект Закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». Согласно документу планируется постепенный вывод паспортов-книжечек из обращения, их заменят пластиковые карты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Проект закона предусматривает такие сроки действия паспорта-книжечки:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет – до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижению лицом 25-летнего возраста. В случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, – фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижению лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении 45-летнего возраста, – фотография при оформлении паспорта.

«Таким образом, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт», – подытожили в МВД.