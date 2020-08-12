Разъяснения юристов: Правда и домыслы о пенсиях для переселенцев

Получение переселенцами пенсии – вопрос не новый, но не менее противоречивый, чем выплата адресной помощи. Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» разбирались – что же из того, что касается пенсионеров-ВПЛ, правда, а что – вымысел.

Переселенцы могут получать пенсию только через отделения «Ощадбанка»

Правда, но частично.

Сейчас выплата (продолжение выплаты) пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предназначенные внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), проводится через счета и сеть учреждений и устройств ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк»).

При этом, лица с инвалидностью I группы и лица, которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, могут получать соответствующие выплаты путем доставки на дом через АО «Укрпочта».

Если не пройти идентификацию в «Ощадбанке» во время карантина, выплата пенсии будет приостановлена

Миф.

В соответствии с Законом Украины № 530 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», на период действия карантина и дополнительно в течение 30 дней со дня его отмены запрещается остановка «Ощадбанком» расходных операций по текущему счету переселенца при отсутствии прохождения физической идентификации.

Выплата пенсии может быть прекращена, если не снимать ее более 6 месяцев подряд

Правда

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд.

При этом возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после личного обращения пенсионера с письменным заявлением в органы ПФУ.

Пенсионеры-ВПЛ обязаны оформить электронное пенсионное удостоверение вместо бумажного для выплаты пенсии

Миф

Так, согласно Постановлению Кабмина от 05.11.2014 № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», для идентификации получателей пенсий, которые являются ВПЛ, и обеспечения выплаты им пенсий проводится эмиссия платежных карт, которые одновременно являются пенсионными удостоверениями. На данной карте указана графическая и электронная информации о владельце и его электронная цифровая подпись.

Однако отсутствие электронного пенсионного удостоверения (ЭПП) нельзя считать законным основанием для отказа в возобновлении выплаты пенсии. Если пенсионер-переселенец имеет пенсионное удостоверение старого образца (бумажные) и не хочет оформлять ЭПП, он вправе отказаться от его оформления и открыть обычный пенсионный счет в «Ощадбанке». Единственное, в этом случае идентификацию необходимо будет проходить чаще – каждые 3 месяца со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации.

При этом, в случае оформления (назначения) пенсии впервые, а также в случае потери выданного ранее пенсионного удостоверения, пенсионер-ВПЛ может претендовать только на получение удостоверения в форме ЭПП.

Справки о льготном стаже, выданные в «Л-ДНР», не является основанием для назначения пенсии по возрасту на льготных условиях

Миф.

На самом деле, согласно ст. 62 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. Если в трудовой книжке есть корректные записи о льготном стаже работы до 2004 года, дополнительные справки подавать вообще не надо.

В свою очередь, согласно п. 20 «Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней» (утвержден Постановлением Кабмина от 12.08.1993 № 637), в тех случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют сведения, определяющие право на пенсии на льготных условиях или за выслугу лет, для подтверждения специального трудового стажа принимаются уточняющие справки предприятий, учреждений, организаций или правопреемников.

При этом невозможность органов Пенсионного фонда осуществить проверку справок о льготном стаже, выданных на неподконтрольной территории, не может считаться законным основанием для отказа в назначении пенсии по возрасту на льготных условиях. Такой отказ можно и нужно оспаривать в судебном порядке. Как показывает судебная практика, суды, учитывая «намибийские исключения», обязывают органы Пенсионного фонда принять «льготные справки», выданные в «Л-ДНР», для назначения пенсии.