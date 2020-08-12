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Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

12.08.20 19:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин сегодня, 12 августа, провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась, в частности, ситуация на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Главы государств дали позитивную оценку подписанному 22 июля соглашению о полном прекращении огня, обсуждались также «различные аспекты урегулирования конфликта» на Донбассе.

«Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам Минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках Нормандского формата», – говорится в сообщении.

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