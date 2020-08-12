Юристы пояснили, может ли ФЛП-переселенец получать пособие ВПЛ

Переселенцы, которые являются предпринимателями (ФЛП), могут претендовать на получение адресной помощи – так называемого «пособия переселенца». Об этом сообщают правозащитники «Юридического советника для переселенцев».

Такое право ФЛП-переселенцу дает Постановление Кабмина от 01.10.2014 № 505.

Однако предприниматель должен соответствовать ряду требованиям:

официально состоять на учете как внутренне перемещенное лицо (иметь действующую справку о постановке на учет ВПЛ);

переместился из неподконтрольных или прифронтовых населенных пунктов (перечень утвержден распоряжением Кабмина от 07.11.2014 года № 1085-р), ИЛИ является:

– лицом с инвалидностью, которое не имеет возможности вернуться к предыдущему месту жительства;

– осуществляет уход за лицом с инвалидностью, которое не имеет возможности вернуться к предыдущему месту жительства;

официально зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и находится на учете как ФЛП в налоговой службе по месту фактического проживания;

не имеет вместе с другими членами семьи собственности жилого помещения / части жилого помещения, расположенного на подконтрольной Украине территории (кроме прифронтовых населенных пунктов и кроме жилых помещений, непригодных для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния);

не имеет вместе с другими членами семьи на депозитном банковском счете (счетах) денежных средств в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (с 1 июля – 54 925 грн).

Порядок назначения адресной помощи ФЛП-переселенцам – стандартный. Для получения помощи необходимо открыть социальный счет в АО «Ощадбанк» и обратиться в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания. При этом среди документов дополнительно нужно будет предоставить копию справки (выписки) о регистрации ФЛП, а в отдельных случаях также копии квитанций об уплате ЕСВ за период получения такой помощи.

Так или иначе, размер помощи для ФЛП, которые не являются пенсионерами, детьми или лицами с инвалидностью, составит 442 грн в месяц – как и для иных трудоспособных переселенцев.