Полиция задержала подозреваемого в нападении на синагогу в Мариуполе

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении на синагогу Мариуполя. Об этом сообщил лидер Еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн, информирует Объединенная еврейская община Украины.

Подозреваемый по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич был арестован после проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Еврейская община Мариуполя выражает глубокую благодарность полиции Донецкой области и Службе Безопасности Украины за все приложенные усилия, круглосуточную работу, и, как итог – поимку опасного преступника, угрожавшего жизням евреев Мариуполя. Мы бесконечно благодарны каждому, кто принимал участие в раскрытии этого дела», – сказал Менахем Мендл Коэн.

Он также отметил, что Еврейская община всегда была важной частью Мариуполя.

«Этот ужасный случай показал, какое огромное количество неравнодушных людей в нашем городе, людей, которые стараются помочь и поддержать нас. Спасибо большое вам за это. Спасибо всем, кто поддерживал и молился за нас», – подчеркнул лидер Еврейской общины Мариуполя.

Напомним, 28 июля в Мариуполе мужчина с топором ворвался на территорию синагоги. Потом бросился на охранника и нанес ему несколько ударов. Завязалась драка и охраннику удалось обезоружить нападающего, который был примерно на 20 лет моложе. Убегая, нападающий успел бросить в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом. Правоохранители объявили мужчину в розыск как совершившего покушение на убийство из хулиганских побуждений.