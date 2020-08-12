$1 миллиард в год: Названа стоимость миротворческой миссии на Донбассе

Операция по поддержанию мира на Донбассе может стоить минимум $1 млрд в год, из них почти треть заплатит правительство США. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает «Главком».

«Весь бюджет операций ООН по поддержанию мира составляет примерно $9 млрд с дефицитом в $2 млрд. Если США поддержат такую операцию, например, то они должны будут платить за нее 27% от всего бюджета операции. Именно такую долю США платят в общий бюджет операций ООН по поддержанию мира», – отметил Кислица.

По его словам, если представить, что завтра Совбез ООН принимает решение о введении в Украине операции по поддержанию мира, то США должны платить почти треть от всего бюджета.

«Это около $250-270 млн дополнительных денег из бюджета США на операцию в Украине. И это все к тем сотням миллионов долларов, которые они и так уже предоставляют Украине для военной помощи. И все это несмотря на то, что ООН находится в реальном финансовом кризисе. Когда нормально работает штаб-квартира, не дистанционно, у нас отключают эскалаторы и кондиционеры, чтобы сэкономить деньги. Поэтому мы ценим то, что наши партнеры не отказываются от того, чтобы в принципе рассматривать вопрос о введении операции по поддержанию мира в Украине. А для них это реальные деньги», – подчеркнул представитель Украины при ООН.

По мнению дипломата, поддержать инициативу миротворческой миссии могут многие страны мира, если этот вопрос будет внесен в повестку дня Совбеза ООН.

«За территориальную целостность выступают все, кроме РФ. Тот же Китай выступает за территориальную целостность Украины. Но сколько государств нас бы поддержали? Все, если бы РФ поменяла бы свою позицию относительно мандата потенциальной операции», – отметил Сергей Кислица.