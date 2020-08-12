Без детей и наркоманов: В Мариуполе показали «мертвый» Первый квартал (Фото)

Всплеск строительства в Мариуполе отмечался в 2007-2008 годах. Но грянувший вскоре экономический кризис не дал недостроям превратиться в завершенные здания. В Левобережном районе находится самый крупный незаконченный проект в Мариуполе – «Первый квартал». Он по сей день остается неоформленной грудой бетона, передает «Сайт города Мариуполя».

Сейчас квартал-призрак утопает в буйной зелени. Но начиная с середины осени «Первый квартал» целым комплексом недостроенных многоэтажек и ржавеющих кранов уродует вид проспекта Победы.

Эту масштабную стройку компания ОАО ПСП «Азовинтэкс» начала 13 лет назад – в 2007 году. Для этого были приглашены специалисты из Турции.

Комплекс 9-этажек с встроенными цокольными этажами и подземными парковками должен был стать центром жизни района. Изначально оглашалось, что это будет доступное жилье для всех мариупольцев, а расположенные рядом детсады, школы, остановки, магазины и больницы сделают жизнь новоселов суперкомфортной. Жильцам этих домов обещали, что они смогут сами регулировать температурный режим в помещениях и ходить по мраморным ступеням в подъездах.

«Проект предусматривает строительство 630 квартир улучшенной планировки, из них – 360 однокомнатных квартир, 180 двухкомнатных квартир, 90 трехкомнатных. Общая площадь проекта 42 625 кв. м», – так до сих пор указано на сайте строительной компании «Азовинтэкс».

Таким должен был стать «Первый квартал».

Строительство шло быстрыми темпами, и в 2008 году состоялась презентация первых двух зданий. Указывалось, что квартиры готовы принимать жильцов, но грянувший кризис изменил ход всего проекта. В конце 2008 года он был заморожен из-за того, что «Азовинтэкс» лишился заказов.

Стройка остановилась. Дома так остались недостроенными, а в два готовых также никто не поселился.

Начавшийся военный конфликт с весны 2014 года окончательно дал понять, что «Первый квартал» уже долго останется нежилым. Тем не менее, в 2016 году депутат Сергей Тарута вышел с предложением к государству. Он намерен был просить часть средств у страны, чтобы продолжить стройку и заселить в дома военнослужащих, силовиков и переселенцев. Однако денег не дали, и элитные многоэтажки так и стоят пустыми.

В последний раз на уровне города о них вспомнили в ноябре 2019 года. На заседании Комиссии по распределению участков для строительства индивидуального жилья для военных начальник департамента по работе с активами горсовета Светлана Штенда заявила, что «Азовинтэкс» готов продать городскому совету недостроенный комплекс по коммерческой цене – 12 млн грн. Городу в этом случае пришлось бы вложить еще много средств для завершения строительства и прокладывания коммуникаций.

Однако генеральный директор ПСП «Азовинтэкс» Александр Тарута заявил, что не знает, почему в горсовете озвучили сумму в 12 млн грн, на вопрос, будет ли его компания достраивать комплекс, отвечать не стал.

Сегодня застывшие в молчании девятиэтажки окружает забор и заросли. Эта территория охраняется частной компанией и соседствует с цветочной оранжереей. Сторож стройки заверил, что все тут под пристальным надзором и по недостроям «не ходят ни дети, ни наркоманы».

На остальные же вопросы охранник отвечать отказался, сославшись на запрет начальства.

Территория недостроенного «Первого квартала» остается «мертвой зоной» Левобережного района. Она не представляет ни опасности, ни удобств для горожан и перспектив каких-либо изменений пока нет.