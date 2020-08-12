Перемирие на «Донбассе»: На Донетчине трижды был нарушен «режим тишины»

Сегодня, 12 августа, в Донецкой области украинские военные задокументировали 3 факта нарушения «режима тишины» со стороны «ДНР». Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«У населенных пунктов Марьинка и Пивденное (под Торецком, – ред.) отмечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия. Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2», – говорится в сообщении.

В штабе дополнили, что действия противника не несли угрозы украинским военным, поэтому подразделения ООС оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.