Будем воевать умом: Секретарь СНБО рассказал о приоритетах в военной промышленности

С учетом финансовых и военных возможностей Российской Федерации украинская сторона будет «воевать умом». Речь идет о приоритетном развитии традиционно сильных для Украины военных ракетной и авиаотраслей и ставке на человеческий потенциал. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает «РБК – Украина».

Во время круглого стола по теме «Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития» он отметил, что ключевым условием формирования мощного оборонно-промышленного комплекса является развитие человеческого потенциала в отрасли.

«Без людей, без мозгов украинцев мы не одержим победу», – сказал Данилов. По его словам, президенту Владимиру Зеленскому скоро передадут на рассмотрение анализ состояния системы высшего образования и подготовки специалистов в сфере нацбезопасности.

Данилов также добавил, что на сегодня на передний план выходят кибернетическая, биологическая и информационная войны, и «весь мир сегодня воюет интеллектом».

В то же время он подчеркнул, что в развитии военной промышленности следует сделать акцент на ракетах и авиации. «Авиация была всегда в стране очень мощной. Нам надо срочно ставить все на свои места. Это две фундаментальные вещи – ракеты и авиация», – отметил секретарь СНБО.

Данилов заявил, что выделенные на безопасность и оборону 246 млрд грн – это беспрецедентная сумма, но несравнимая с расходами России.

«Понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть в РФ, подчеркиваю, что мы будем воевать умом», – резюмировал секретарь СНБО.