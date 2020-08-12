Мы кричали так, что не слышали друг друга: В прифронтовом Водяном осталось всего 9 жителей (Видео)

Село Водяное расположено в 30 километрах от Мариуполя и всего в 2 километрах от «ДНР».

В прифронтовом селе Донетчины осталось всего 9 жителей.

«Здесь очень было страшно. Барашка у нас убило, коз [у соседей] побило... Нас 5 человек сидело в подвале. Мы кричали так, что не слышали даже друг друга. Себя не слышали, настолько было страшно… В подвале жили. Жена 2 года вообще не выходила из подвала», – рассказывает местный житель Василий Горобец.

Сейчас он днем с супругой Людмилой работает на огороде, а на ночь – до последних дней в подвал спускались.

Выживают местные лишь за счет придомовых хозяйств – разводят курей, баранов и выращивают овощи. Многого не хватает, но главное – воды.

«Питьевой воды у нас нет. А ту, что мы сейчас по 2 ведра в сутки черпаем из скважины, – это чтобы посуду помыть, постирать. По 2 ведра недостаточно, конечно», – говорит Людмила Горобец.

Василий отмечает, что с оглашением 27 августа перемирия уже несколько дней не слышны звуки орудий. Шутит, что от такой тишины еще больше испугались: «Первые три дня мы вообще чуть ли ни "умом тронулись". Потому что тишина, не стреляют».

Супруги подчеркивают, что война не щадит никого и ничего. Все дома – в следах осколков снарядов. Как у Горобцов, так и у соседей. «Начал гореть соседний дом. А там у Валеры в гараже машина "Волга" стояла. Загорелась. И дом, и машина – в общем, все. Вот у Юры в дом снаряд попал. Там столб перебило. Здесь через каждые 5 метров падали снаряды», – рассказывает Людмила.

А Василий Андреевич вспоминает беседу с 99-летним соседом, когда они сидели вместе в подвале во время обстрела: «99 лет старик, участник войны. Он говорил – я до 100 лет доживу, встречу юбилей. И с нами была корреспондентка, она у него спрашивает: ну, как вы воевали? А он ей говорит: дочечка, если сам не увидел и не прочувствовал, это объяснить нельзя».

Зоя Краля тоже не выезжала из села даже при самых сильных обстрелах. Из родных – кто-то погиб, кто-то переехал. В Водяном осталась она и козы во дворе. «Когда меня обстреливали, рассказывали, что по рации передали – "Кралю накрыли". Приходили: как вы, теть Зоя? А я из подвала вылажу: да живая я… Как обстрел – ныряю в подвал. Я там как-то 3 дня спала с сыном», – рассказывает женщина.

Ни магазина, ни аптеки в селе нет. Помогают военные, спасатели и волонтеры. «Мы находим время побывать буквально в каждом селе, чтобы предоставить медицинскую помощь местным жителям», – комментирует Олег Полуподнов, начальник сектора медицинского обеспечения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На передовой таких сел, как Водяное, – несколько десятков. В них так же остаются жить самые отчаянные, в большинстве – это люди пожилого возраста. Сейчас все они собирают урожай на огородах и готовятся к зиме. И надеются, что больше не увидят свои дома в огне, не будут слышать свист мин над головой и война, наконец-то, закончится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь»