В Минске задержали волонтеров благотворительного фонда «Восток SOS» (Видео)

Белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева, передает «Hromadske».

Как сообщается, Васильев и Реуцкий, который также является бывшим журналистом издания, «снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу».

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

В БФ «Восток SOS» уточнили, что связи с задержанными нет и местонахождение их неизвестно.

«Фонд выражает глубокую обеспокоенность и призывает всех, кто может повлиять на ситуацию, помочь в освобождении ребят», – обращаются в фонде.

Позже в МИД Украины отреагировали на задержание правозащитников.

«12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины – Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно», – сообщили в МИД.