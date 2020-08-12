Единственная в Украине: Как работает ПЦР-лаборатория на КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

Уже несколько дней на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) работает мобильная лаборатория, в которой можно сдать ПЦР-тест на коронавирус. За эти дни ее услугами воспользовались 250 человек, передает «Громадське радіо».

Лаборатория «на колесах» находится сразу после пограничного поста, возле отделения «Ощадбанка». При условии отрицательного результата на COVID-19, прибывший из «ЛНР» может не сидеть две недели дома на самоизоляции.

Светлана едет из неподконтрольного Луганская к внукам в Киев. Говорит, что чувствует себя хорошо, поэтому не хочет сидеть 14 дней дома на самоизоляции. Узнала, что на КПВВ появилась лаборатория «на колесах» и решила сделать ПЦР-тест.

«А так бы нам надо было бы по Киеву нам бегать искать лабораторию, обзванивать, сидеть весь день в интернете. А тут вот: пришли, сделали и все. В нос тампончиком-палочкой, а вторым тампончиком взяли мазок из горла – все», – говорит Светлана.

Оформление документов и сам анализ заняли у Светланы 15 минут. Свой результат в приложение «Дій вдома» она получит через 48 часов. Говорит, что как раз доедет до столицы и узнает, нужно ли ей самоизолироваться. «Сейчас в Харьков едем. В Харькове пересадка, не знаю, если на поезд возьмем билет. Нет – значит, на машине поедем. Ну, так и получится, что в среду вечером будем в Киеве, а в четверг уже должны результаты прийти», – рассчитывает женщина.

При пересечении линии разграничения пограничники просят всех устанавливать приложение «Дій вдома» или проходить обсервацию в местной больнице.

Пресс-офицер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко отмечает, что несмотря на карантин, количество желающих пересечь КПВВ ежедневно увеличивается. «Если брать июнь, то в среднем за сутки пересекало линию разграничения 900 человек. А уже в июле увеличился пассажиропоток. Ежедневно пересекает не менее 1800 человек», – говорит она.

С появлением возможности в Станице сдать ПЦР-тест ожидают, что количество людей на КПВВ может вырасти вдвое.

По своей конструкции – это единственный мобильный центр в Украине, в котором принимают ПЦР-тесты в изолированных боксах. После каждого следующего пациента его автоматически дезинфицируют. Врач находится отдельно от пациента – за стеклом.

«Около 250 человек уже прошли ПЦР-анализ у нас здесь. Каждый вечер сюда приезжает специализированный транспорт, с соблюдением норм все доставляется в нашу лабораторию, которая находится в городе Рубежное. И в своей лаборатории мы выполняем анализ на COVID-19. Наша ПЦР-лаборатория– единственная [коммерческая] ПЦР-лаборатория в Луганской области, больше коммерческих лабораторий здесь нет», – рассказал представитель лаборатории Евгений Хоменко.

Пока, по его словам, ни одного случая заболевания коронавирус среди протестированных на КПВВ не обнаружили.

Работать «мобильный тест» в Станице будет до конца пандемии.

Напомним, что в начале августа на КПВВ «Станица Луганская» установили вагончик, где прибывшие из «ЛНР» могут пройти тестирование на COVID-19. Результат предоставлябт через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. До его получения, а также до подтверждения в приложении «Дій вдома» человек должен находиться в месте самоизоляции. Стоимость тестирования – 1225 грн.