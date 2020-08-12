RU
Все новости

В Харькове переименовали станцию метро «Московский проспект» (Фото)

12.08.20 21:46

В Харькове станцию метро «Московский проспект» переименован в «Турбоатом». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

«Во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом"», – говорится в сообщении.

Отметим, что нынешнее название станция получила ввиду непосредственной близости к заводу «Турбоатом», который специализируется на выпуске паровых турбин для тепловых и атомных электростанций.

Станция «Московский проспект» была открыта 23 августа 1975 года в числе первых семи станций метро в Харькове. Изначально ее проектировали под названием «Турбинный завод».

Интерьер станции прост и соответствует архитектуре окружающего промышленного района. Стены облицованы чёрным лабрадоритом; на них ритмично чередуются выступающие и западающие поверхности. Под потолком расположены круглые плафоны диаметром 5 метров с радиально расположенными люминесцентными лампами; по замыслу архитекторов они должны напоминать роторы турбин.

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк