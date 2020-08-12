В Харькове переименовали станцию метро «Московский проспект» (Фото)

В Харькове станцию метро «Московский проспект» переименован в «Турбоатом». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

«Во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метрополитена" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом"», – говорится в сообщении.

Отметим, что нынешнее название станция получила ввиду непосредственной близости к заводу «Турбоатом», который специализируется на выпуске паровых турбин для тепловых и атомных электростанций.

Станция «Московский проспект» была открыта 23 августа 1975 года в числе первых семи станций метро в Харькове. Изначально ее проектировали под названием «Турбинный завод».

Интерьер станции прост и соответствует архитектуре окружающего промышленного района. Стены облицованы чёрным лабрадоритом; на них ритмично чередуются выступающие и западающие поверхности. Под потолком расположены круглые плафоны диаметром 5 метров с радиально расположенными люминесцентными лампами; по замыслу архитекторов они должны напоминать роторы турбин.