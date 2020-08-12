Медики Каменского получили 5 современных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 12 августа, Фонд Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест передали 5 высококлассных аппаратов искусственной вентиляции легких Городской больнице № 7 Каменского (Днепропетровская область). Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Сегодня Фонд Рината Ахметова вручил сразу пять аппаратов ИВЛ медикам Каменского и перешел экватор во вручении этого типа оборудования государственным больницам Украины. Медикам страны передано уже 102 аппарата из 204, закупленных по личному решению Рината Ахметова. Аппараты ИВЛ, которые передает Фонд, спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса в 12 регионах, в десятках медучреждений больших и маленьких населенных пунктов. География этой помощи постоянно растет», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Как отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, на данный момент в области зарегистрировано 1602 подтвержденных случая заболевания COVID-19. «Но ситуация в регионе стабильная, по критериям МОЗ, мы находимся в "зеленой зоне". Надеемся, что там и останемся, и уже 1 сентября дети смогут пойти в школу. Аппараты ИВЛ – это большая помощь региону. Большая благодарность нашим бизнес-партнерам и медикам», – сказал он.

Заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер подчеркнул, что такая помощь сейчас очень актуальна: «Мы понимаем, что нас ждет вторая волна коронавируса и нужно быть к ней готовым. Никому не желаю оказаться в больнице, но я вижу, что здесь работают профессионалы, вижу достойные условия и конкретно за это медучреждение я спокоен».

Представитель компании Метинвест в Днепропетровской области, член областного штаба противодействия коронавирусу Дмитрий Мурашко выразил уверенность, что точечная помощь не способна сдержать распространение COVID-19. Остановить пандемию может только объединение усилий бизнеса и власти. «Фонд Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест в тесном сотрудничестве со штабами противодействия коронавирусу системно помогают Днепропетровщине. И среди такой помощи – обеспечение больниц необходимым оборудованием, которое стало дефицитным во всем мире», – сказал он.

Генеральный директор Днепродзержинского коксохимческого завода Евгений Дидусь рассказал, что Ринат Ахметов первым протянул руку помощи стране, когда возникла проблема эпидемии: «Он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов, входящих в группу SCM, чтобы реализовать программу, на которую было направлено 300 миллионов гривен. Одним из компонентов этой программы является закупка 200 аппаратов ИВЛ. Поставки этого оборудования начались еще в марте».

По словам первого заместителя городского головы Александра Чернышова, медицинские учреждения Каменского теперь хорошо укомплектованы необходимым оборудованием. «Сегодня нам передали 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, а до этого еще 3. Всего мы получили 8 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. В больницах они будут нужны для спасения пациентов не только от осложнений коронавируса, но и других болезней», – подчеркнул Чернышов.

В конце церемонии врачам отделения интенсивной терапии вручили подарки от Рината Ахметова – комплекты медицинской одежды. Она была пошита для каждого медика индивидуально, по специальному заказу Фонда.

«Благодарен Фонду Рината Ахметова, который помогает нам с первых дней эпидемии. Сегодня новых аппаратов ИВЛ у нас практически столько же, сколько старых. Дай Бог, чтобы они не пригодились, но если такая потребность возникнет, то мы сможем помочь больным», – поблагодарил от имени коллектива главный врач Городской больницы №7 Владимир Дяченко.

Также были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – напомнили в пресс-службе.