Пожар в «Меотиде»: Огонь уничтожил уникальные места гнездования цапель (Видео)

В результате масштабного пожара под Мариуполем Национальный парк «Меотида» понес колоссальные убытки.

«В субботу утром (8 августа, – ред.) мне позвонил Андрей Параскевин – один из инспекторов, он как раз житель Ялты. И сообщил о том, что началось возгорание вдали от парка, горело близлежащее поле», – рассказывает директор природного парка Наталья Долгова.

С поля огонь перекинулся на заповедные зоны. В этот день был шквальный ветер, который именно дул в сторону «Приазовского цапельника».

Сразу были вызваны спасатели. Но пока они приехали, огонь захватил территорию парка.

По данным Долговой, пожар спасатели потушили только около 22 часов вечера, а уже в воскресенье, 9 августа, – опять воспламенение.

«9 августа поступило обращение о возгорании за пределами села Ялта Мангушского района. На место происшествия были направлены дежурные 25-го пожарного подразделения. На месте спасатели выяснили, что происходит горение травы на открытой территории. Общей площадью 6 гектар. Они приступили к немедленной ликвидации пожара, в 12:34 пожар был локализован. Уже в 13:50 пожар был ликвидирован», – комментирует Александр Кобко, представитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В целом в заповеднике выгорело 180 гектаров. «Начиная от "Приазовського цапельника", заканчивая камышовыми зарослями тростника – выгорело полностью», – сетует директор Национального природного парка.

Таким образом, 6 крупных колоний цапель остались без крова. Поэтому в ближайшее время птица, которая смогла спастись от пожара, в «Меотиду» не вернется, разрушено место ее гнездования – старый камыш.

Напомним, что Национальный природный парк «Меотида» расположенный на землях Новоазовского, Мангушского и Никольского районов Донецкой области. Площадь заповедной зоны – 13016,9 га. В состав парка включена двухкилометровая линия побережья Азовского моря.

С началом боевых действий в 2014 году часть парка оказалась под контролем «ДНР» – около 7 тыс. гектаров акватории Азовского моря, более 3 тыс. гектаров заповедника, большой орнитологический заказник с местами гнездования кудрявого пеликана. Тогда же вооруженные представители «республики» захватили и админздание парка, где хранилась вся документация и научные труды. «Они уничтожили все, что было наработано вот эти много лет, то есть все научные работы – они просто их сожгли, и мы остались без ничего», – вспоминает директор парка Наталья Долгова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»