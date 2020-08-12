Мы не подразумевали, какой нас ждет «ад»: Жительница Донецка рассказала, как попала на обсервацию в «ДНР»

Евгения (имя изменено в целях безопасности) вернулась домой в Донецк после 4-месячного пребывания у родственников на подконтрольной части Донецкой области, где она застряла из-за карантина. После пересечения линии разграничения в «ДНР» всех отправили в обсервацию. О своем пересечении линии разграничения и условиях изоляции женщина рассказала изданию «Радио Свобода».

– Не рекомендую сейчас пересекать линию разграничения, это издевательство. К 7:30 я приехала на КПВВ «Новотроицкое», там уже стояла очередь. Украинские таможенники проверяли все очень тщательно: спрашивали, что везем. Проверяли довольно долго, на каждого человека уходило по 10 минут. Спустя полтора часа наша группа прошла паспортный контроль, и мы отправились на автобусе в направлении Донецка, не подразумевая, какой «ад» нас ждет дальше.

В нашей группе ехали, в основном, пожилые люди и «35 плюс». На [«республиканском»] КПП «Еленовка» мы также прошли паспортный контроль, и там нас ждали врачи. Мужчина в белом халате померил всем температуру, мы заполнили анкету, где нужно было указать фамилию, год рождения, адрес прописки и откуда кто прибыл. Также там говорилось, что мы ознакомлены с правилами обсервации и несем административную и даже уголовную ответственность за их нарушение.

Потом снова последовала тщательная проверка вещей. Это заняло тоже около часа-полтора. Затем мы сели в автобус, и в нем ожидали еще примерно час. Водитель автобуса нас несколько раз пересчитывал.

Всех интересовал один вопрос: в какую больницу нас повезут. Но водитель не знал этого. Наконец, мы тронулись. Все уже обрадовались, что все так относительно быстро прошло. Но не тут-то было: впереди нас ждал еще один блокпост.

Людям приказали выйти и снова предоставить свои сумки к досмотру. Там тоже проверяли все вещи очень тщательно, вплоть до мелочей. Пришлось их все выворачивать и складывать заново. Это вызывало бурю негативных эмоций у пассажиров: зачем нас повторно обыскивать, ведь мы уже прошли проверку.

Один мужчина не выдержал и стал кричать что-то вроде: «Что вы тут устроили?! Беспредел!» – в таком духе. На что один из военных с оружием (видимо, самый главный там) на повышенных тонах ответил: «Так а че вы сюда ездите?! Смотри, какой умный! Сейчас оставим тебя на "нулевом" ночевать». Люди замолчали, поняли, что вести диалог бесполезно.

Мы сели обратно в автобус. У нас забрали паспорта и дали заполнить еще одну анкету. В ней говорилось, что мы оповещены о том, что не сможем выехать «в Украину» до полного прекращения карантина. Так мы просидели в ожидании еще около часа, а может, и больше.

Несмотря на работающие кондиционеры, в автобусе все равно было душно. Уже было больше полудня. Простояли непонятно зачем еще порядка часа, и нас повезли несколькими автобусами в сопровождении полиции и военного конвоя.

Пассажиры по-прежнему пытались выяснить у водителя, куда нас везут. Но никто ничего не знал, или просто скрывали.

Затем нас остановили еще на одном посту, там продержали еще с полчаса.

То есть, всего мы ехали около трех часов.

Ближе к 5 вечера, изрядно уставших и изможденных, нас наконец-то довезли до больницы. Медсестры в спецкостюмах и защитных масках принялись нас размещать по палатам. В больничной комнате оказалось по 4-7 человек. Но надо отдать должное, оперативно всех накормили ужином.

Условия содержания потенциально зараженных – мягко говоря, не очень. Кормят 3 раза в день, но порции очень маленькие, диетические. Туалеты на этаже постоянно ломаются.

На улицу категорически не пускают. Хотя все медсестры – приветливые и заботливые. Разрешается от родственников получать передачи. Медсестры спрашивают у людей, что им брать.

Но больше всего удивило то, что тесты на коронавирус нам сделали лишь на 3-й день, и то не всем. Мы подписали разнообразные бумаги: что информированы об административной и уголовной ответственности, а еще нам раздали распечатку «закона об изменениях в уголовный кодекс ДНР», где эти наказания прописаны.