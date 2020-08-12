Арка – как портал: В Краматорске изготавливают монумент Василию Стусу (Видео)

В Краматорске планируют установить памятник Василию Стусу. Монумент будет выглядеть как белая арка с цитатами из стихов поэта, в центре которой – портрет литератора. Такова идея скульптора Вячеслава Гутыря.

«Арка – это своеобразный портал, это его поэзия. Будет изготовлена из крымского известняка. А портрет поэта – из черного металла», – делится задумкой скульптор.

В центре монумента будет установлен уже готовый портрет поэта – изготовили его год назад. «Я только рисовал, чертил, а выполнили мне мастера. Думаю, будет сильное впечатление от этого портрета внутри арки», – считает Гутыря.

На Донетчину Василий Стус попал в 1939 году – учился в школе Донецка, а затем окончил местный педагогический институт (в его здании позже размещался филологический факультет Донецкого национального университета, который теперь также носит имя поэта).

В Краматорске во время декоммунизации, в 2016 году, улицу Социалистическую переименовали в улицу Василия Стуса. «Василий Стус – коренной донбассовец. Его сюда привезли в 2-летнем возрасте родители, которые приехали сюда работать. Так что он с детства впитал все, что есть на Донбассе. Он не просто наш земляк, он наш знаменитый земляк», – говорит краевед Евгений Шаповалов.

Пока памятник планируют установить на перекрестке улиц Дружбы и одноименной Василия Стуса. Но окончательное решение будет принимать общественность.

Напомним, что украинский поэт и правозащитник Василий Стус (1938-1985 годы) с 1940 года жил в Донецке. Учился в пединституте, работал на шахте, учителем в школе, литредактором местной газеты. Был осужден и сослан на Урал, где умер в лагере. В 2016 году Донецкий национальный университет, переведен на подконтрольную Украине территорию, был назван именем диссидента.

В 2001 году на фасаде здания филологического факультета ДонНУ был установен барельеф Стусу. Но при «ДНР» в мае 2015 года «республиканцы» ночью демонтировали его.

В неподконтрольном Донецке в здании издательства «Донеччина» на Киевском проспекте до 2018 года сохранялась памятная доска Василю Стусу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»