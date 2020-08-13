Губернатор сообщил о новой жертве коронавируса на Донетчине (Карта)

В Донецкой области коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Новой жертвой коронавируса стал 84-летний житель Великоновоселковского района.

12 августа COVID-19 диагностировали у 29 человек, в том числе – 3-х медработников.

Так, среди новых инфицированных:

6 – в Угледаре (мужчина 53 лет, женщины 29, 29, 34, 42 и 55 лет);

5 – в Мариуполе (мужчины 20, 32, 59 и 62 лет, женщина 30 лет);

5 – в Краматорске (мужчина 51 года, женщины 21, 53, 64 и 83 лет);

5 – в Славянске (мужчины 58 и 72 лет, женщины 57, 73 и 82 лет);

4 – в Бахмуте (женщины 59, 63, 67 и 68 лет);

2 – в Мангушском районе (50-летние мужчина и женщина);

по 1 – в Лиманской ОТГ (женщина 40 лет) и Никольском районе (мужчина 49 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1042 случая COVID-19, из них: