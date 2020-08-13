Для уроков труда – отдельный список: Сколько стоит канцелярия для школьников в «ДНР» (Фото)

В «ДНР» начался сезон подготовки к учебному году. Родители ищут недорогую и качественную канцелярию. О том, во сколько обходится подготовка к школе, говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Тетради, пенал, наборы для рисования – список нужной канцелярии житель Донецка Юрий получил в школе. В магазине он – с двумя сыновьями, один из которых готовится стать первоклассником.

Родители признаются: сложнее всего собрать принадлежности для уроков труда и ИЗО.

Среднестатистическая корзина канцелярских принадлежностей для школьника в «ДНР» выглядит так:

пенал – 150-200 руб. (61-82 грн по местному курсу на 13.08.2020);

ручка – 10 руб. (4 грн);

карандаш – 5 руб. (2 грн);

терка – 5 руб. (2 грн);

точилка – 2 руб. (0,8 грн);

корректирующий карандаш – 15 руб. (6 грн);

линейка – 15 руб. (6 грн);

циркуль – до 100 руб. (41 грн).

Обычная цветная 12-листовая тетрадь стоит 8-10 руб. (3-4 грн). Дневник – от 42 руб. (17 грн), есть варианты для девочек и для мальчиков. Обложки для книг – 65 руб. (27 грн) за упаковку в 5 штук, для тетрадок – 225 руб. (92 грн) за упаковку в 150 штук.

Для уроков труда – отдельный список покупок:

папка для труда – 80 руб. (33 грн);

клей – от 15 руб. (6 грн);

альбом для рисования – 12 руб. (5 грн);

ножницы – 30 руб. (12 грн);

краски и пластилин – от 30 руб. (12 грн);

дощечка для лепки – от 20 руб. (8 грн).

С учетом того, что ручка нужна не одна, как и карандаш, все это обойдется в 904 руб. (369 грн). Такая корзина – самый бюджетный вариант. Большая часть наименований в чеке – самые дешевые в категории.

Семье Юрия за меньшее количество товаров пришлось заплатить больше 1 тыс. руб. (408 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube