RU
Все новости

На Донбассе погиб разведчик

13.08.20 08:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил. Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север».

«С прискорбием сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк