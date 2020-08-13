В «ЛНР» заявили о 626 случаях COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 626 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 13 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 13 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 626», – уверяют в «республике».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 594 человека. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «ЛНР».