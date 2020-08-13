Школьная форма в «ДНР»: Сколько стоит одеть первоклассников в Донецке (Фото)

В «ДНР» родители готовят школьников к новому учебному году. Им приходится покупать школьную форму. О том, сколько стоит форма, говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Школьная форма – самая дорогая часть списка покупок необходимого для школы.

В магазине одной из донецких текстильных фабрик на первоклассницу можно собрать набор до 2-х тыс. руб. (816 грн по местному курсу на 13.08.2020):

жилет – 850 руб. (347 грн);

юбка – 850 руб. (347 грн).

Также большинство родителей добавляют к этому набору галстук либо бабочку.

Для детей старшего возраста одежда будет стоить дороже.

Как уверяют в «ДНР», большинство школ и лицеев Донецка заказывают комплекты одежды именно в этом магазине. Сколько стоит заказ, зависит от размерной сетки.

Одежда регулируется – стягивается резинками. Также практикуется подворачивание слишком длинных брюк/рукавов пиджаков без отрезания ткани. Как утверждают продавцы магазина, это позволяет носить форму более полугода.

Ранее сообщалось, сколько стоит канцелярия для школьников в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube