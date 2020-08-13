Очередной антирекорд: За сутки в Украине COVID-19 заболели 1 592 человека

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 592 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 13 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас очередной антирекорд – за сутки заболели 1 592 человека. Из них 88 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек. И такого количества госпитализированных за сутки в нашей стране еще не было. Зафиксированы 22 летальных случая. При этом выздоровели 530 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 86 140 человек. Из них 5 983 ребенка и 9 492 медработника. В целом выздоровели 46 216 пациентов. Летальных случаев – 1 992», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138), Черновицкой (130) и Одесской (114) областях, а также в г. Киев (133).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 027 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 1 042 случая), в Луганской – 170 случаев.