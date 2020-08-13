Сводка из зоны ООС за 12 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 обстрела. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

12 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы.

Около Марьинки и Пивденного отмечены несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны НВФ, а у Железного противник использовал автоматический станковый гранатомет, из которого произведены два выстрела.

Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Огневые провокации противника не несли угрозы, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ в прошедшие сутки 5 раз нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня. ВСУ применили беспилотный летательный аппарат в районе поселка Шумы (Торецк – ред.). Кроме того, украинские военные проводили инженерные работы с применением окопных зарядов на позициях в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новолуганское и Новотроицкое, также аналогичные работы проводились в поселке Шумы. При этом обстрелы со стороны украинских силовиков за прошедшие 24 часа не отмечались».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.