RU
Все новости

С начала «режима тишины» на Донбассе зафиксированы 262 нарушения, – ОБСЕ

13.08.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С начала действия договоренности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о прекращении огня на Донбассе, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 262 нарушения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 12 августа.

«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 262 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 46 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 3 осветительные ракеты и 211 очередей и выстрелов)», – говорится в отчете.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк