С начала «режима тишины» на Донбассе зафиксированы 262 нарушения, – ОБСЕ

С начала действия договоренности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о прекращении огня на Донбассе, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 262 нарушения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 12 августа.

«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 262 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 46 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 3 осветительные ракеты и 211 очередей и выстрелов)», – говорится в отчете.