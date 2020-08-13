Количество подтвержденных в «ДНР» случаев коронавируса превысило две тысячи

В «ДНР» выявлены 35 новых случаев коронавируса COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 12 августа, выявлены 35 случаев заболевания COVID-19. 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 5 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 91 года», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 13 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 015:

на лечении – 942 пациента,

выписаны – 958 человек,

летальных случаев – 115.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 августа в Украине COVID-19 заболели 86 140 человек (46 216 пациентов – выздоровели, 1 992 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 042 случая (выздоровели – 862 пациента, летальных случаев – 14), Луганской области – 171 случай (выздоровел – 121 пациент, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» – 626 заразившихся (выздоровели – 594 человека, летальных случаев – 15).