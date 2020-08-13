В Счастье ремонтируют путепровод на дороге к Станице Луганской

На Луганщине начат ремонт путепровода в Счастье на дороге к Станице Луганской. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«На Луганщине завершают восстановление автодороги Станица Луганская – Северодонецк, который является одним из главных текущих объектов Национального проекта "Большая стройка"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут состоит из четырех участков, один из них – дорога Н-21.

«На этой автодороге вблизи города Счастье идет капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Объект расположен на км 68 + 910 автомобильной дороги государственного значения Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк», – рассказали в пресс-службе.

Общая ширина путепровода – 26,2 метра, длина – 63,6 метра.

«Сейчас для движения транспорта открыта одна половина путепровода, на другой происходят работы. Согласно графику, движение транспорта по этой полосе должно восстановиться в середине сентября, тогда же начнутся работы на другой», – добавили в пресс-службе.