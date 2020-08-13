«Шахтер» – «Базель»: Цифры и факты

В четвертьфинале Лиги Европы «Шахтер» со счетом 4:1 победил «Базель». Пресс-служба «горняков» опубликовала основные цифры и факты матча.

Третий выход в полуфинал. «Шахтер» всегда преодолевал стадию 1/4 финала Лиги Европы/Кубка УЕФА (накануне – в 3-й раз в клубной истории). Ранее «горняки» проходили в этом раунде французский «Марсель» (2009) и португальскую «Брагу» (2016).

«Шахтер» против швейцарцев. Это 8-я победа «Шахтера» в истории противостояний со швейцарскими клубами в еврокубках. Трижды дончане обыгрывали «Базель», дважды – «Серветт», по разу – «Цюрих», «Лугано» и «Янг Бойз».

Статистика. В первые 15 минут у «Шахтера» было подавляющее преимущество во владении мячом: 81% против 19%. Итоговый баланс в матче – 52% на 48%. Самые популярные взаимодействия по числу передач – у Додо с Марлосом и у Патрика с Маркосом (по 25). «Оранжево-черные» нанесли 15 ударов по воротам «Базеля» (5 от Мораеса, 3 от Марлоса) и 9 раз попали в створ.

Бомбардирский вклад. Жуниор Мораес забил свой 26-й мяч в этом сезоне, 6-й в еврокубках (2 – в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге Европы) и самый ранний в карьере за «Шахтер» (уже на 2-й минуте поединка).

Игрок матча – Тайсон. Тайсон забил сам (1-й гол в нынешнем еврокубковом сезоне и 11-й – суммарно в ЛЧ и ЛЕ за «Шахтер») и заработал пенальти. Еще одно результативное действие бразилец записал в ответной игре с «Бенфикой», когда выполнил голевую подачу с углового на Степаненко. В отчетном поединке он был явным лидером по числу обводок (9 попыток, 7 успешных), передач в финальную треть (11/8), и именно на нем чаще фолил соперник.

Полезный Патрик. У Алана Патрика теперь 2 реализованных пенальти в составе «горняков», и оба – в текущем сезоне («Десна», «Базель»). В целом это его самый эффективный сезон в клубе: ранее он не забивал больше 3 раз за год, а сейчас у него уже 9 голов.

Дебют Бондаря в ЛЕ. Воспитанник «Шахтера» Валерий Бондарь дебютировал в еврокубках в профессиональной карьере. Он выиграл 67% единоборств в обороне, несколько раз страховал партнеров, действовал на опережение и блокировал удары.

Четверо в символической сборной. В символическую команду недели от УЕФА вошли сразу 4 футболиста «Шахтера»: Додо, Тайсон, Марлос и Мораес.