+4 случая COVID-19: На Луганщине новых зараженных выявили в Северодонецке, Рубежном и Попасной (Карта)

За последние сутки в Луганской области подтверждены 4 случая заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

в Северодонецке – 1 человек (находился в контакте с ранее заболевшим);

Рубежном – 1 (больной пневмонией);

Попасной – 2 (1 больной пневмонией и 1 находившийся в самоизоляции после возвращения с временно неподконтрольных украинским властям территорий).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 13 августа в Луганской области подтвержден 171 случай коронавирусной болезни, из них:

выздоровел – 121 человек;

продолжают лечение – 49 пациентов (21 – в больницах, 28 – лечатся амбулаторно);

умер – 1 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 августа в Украине COVID-19 заболели 86 140 человек (46 216 пациентов – выздоровели, 1 992 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 042 случая (выздоровели – 862 пациента, летальных случаев – 14).

В «ДНР» – 2 015 заразившихся (выздоровели – 958 человек, летальных случаев – 115). В «ЛНР» – 626 заразившихся (выздоровели – 594 человека, летальных случаев – 15).