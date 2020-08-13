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Север Донетчины снова с водой: Порыв на Втором донецком водопроводе устранен

13.08.20 11:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сотрудники КП «Компания "Вода Донбасса» устранили порыв на Втором Донецком водопроводе. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба компании.

«12 августа в 17:30 аварийно-восстановительные бригады Славянского регионального производственного управления закончили ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода», – говорится в сообщении.

В ходе работ устранена трещина длиной 3,2 метра. На поврежденный участок водовода наложен металлический сегмент размером 3,2 Х 0,3 метра.

В настоящее время подача воды по водоводу возобновлена.

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